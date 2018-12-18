Экс-советник президента США опроверг версию России о смерти начальника ГРУ Игоря Сергуна

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн дал показания, согласно которым начальник ГРУ Игорь Сергун умер в Ливане.



«Флинн заявил, что он позвонил послу [России в США Сергею] Кисляку после смерти [Игоря] Сергуна в Ливане в начале прошлого года, чтобы выразить соболезнования», — следует из отчета Министерства юстиции США.

В России сообщалось, что генерал-полковник скончался от сердечного приступа в подмосковном доме отдыха.

Ранее в Кремле уже опровергли информацию о гибели в Ливане главы ГРУ Игоря Сергуна. Это подтвердил «Коммерсанту» источник в Генштабе России. По его данным, сведения о смерти Сергуна в Ливане не подтверждены. По его данным, генерал умер от сердечной недостаточности во время новогодних праздников.