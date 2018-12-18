МВД предложило ужесточить правила проведения техосмотра

Министерство внутренних дел России предложило не допускать до техосмотра транспортные средства, комплектующие которых были заменены без отражения замены в соответствующих документах.



В соответствии с документом, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, проводящие техосмотр специалисты должны будут сверять указанные на частях автомобиля номера с данными, содержащимися в документах.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации оператора ТО.

Ранее в России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и авариям транспортных средств.

