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МВД предложило ужесточить правила проведения техосмотра

09:48, 18.12.2018
МВД предложило ужесточить правила проведения техосмотра
Фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел России предложило не допускать до техосмотра транспортные средства, комплектующие которых были заменены без отражения замены в соответствующих документах.

В соответствии с документом, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, проводящие техосмотр специалисты должны будут сверять указанные на частях автомобиля номера с данными, содержащимися в документах.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации оператора ТО.

Ранее в России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и авариям транспортных средств.

БизнесТранспорт
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