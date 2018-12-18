МВД предложило ужесточить правила проведения техосмотра
Министерство внутренних дел России предложило не допускать до техосмотра транспортные средства, комплектующие которых были заменены без отражения замены в соответствующих документах.
В соответствии с документом, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, проводящие техосмотр специалисты должны будут сверять указанные на частях автомобиля номера с данными, содержащимися в документах.
Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации оператора ТО.
Ранее в России предложили ввести новую систему техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и авариям транспортных средств.
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