В России предложили ввести индивидуальную программу техосмотра автомобилей

Директор департамента научно-технической деятельности АО «Электронный паспорт» Борис Ионов рассказал о том, что в России разрабатывается новая система техосмотра автомобилей, которая будет привязана к пробегу и авариям транспортных средств.

По его словам, для техосмотра автомобилей предлагается индивидуальная программа, которая будет основываться на характеристиках транспорта, данных о ДТП, «страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях».

«Разумеется, сначала надо создать условия. В системе ЭПТС должна накопиться определенная история автомобилей, на это может уйти несколько лет», — пояснил Ионов.



Он добавил, что создание новой системы потребует внесения изменений в закон о техосмотре и другие нормативные акты, передает «Коммерсант».

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за проведение техосмотра без аккредитации оператора ТО.