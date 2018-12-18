Удмуртия заняла пятое место в ПФО по объему ввода жилья на душу населения

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа Удмуртия в январе — ноябре 2018 года заняла 5-е место по вводу жилья на 1000 жителей с показателем 435,5 кв. м.

Лидером в этом отношении является Ульяновская область, где на каждую тысячу проживающих введено 633,6 кв. м жилья. Наименьший показатель в Пермском крае — 281 кв. м жилья.



За 11 месяцев 2018 года в Удмуртии введено 659,7 тыс. кв. м жилья. Это на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Из них жилые дома общей площадью 291,8 тыс. кв. м построены населением, сообщает Удмуртстат

Ранее во время визита в Удмуртию полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров обратил внимание на низкую обеспеченность жильем в республике и отметил необходимость увеличения темпов строительства.