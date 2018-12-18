США признали беззащитность перед гиперзвуковым оружием из России

Счетная палата США (GAO) признала в докладе, что Соединенные Штаты беззащитны перед новым поколением гиперзвукового оружия из России и Китая.



«Никаких контрмер не существует», — приводит Fox News выводы экспертов.

Из документа следует, что Россия и Китай разрабатывают гиперзвуковое оружие, поскольку его скорость, высота и маневренность могут нанести ущерб большинству систем противоракетной обороны, в том числе и с нанесением ядерных ударов на большие расстояния.

Ранее российские военные объявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд и преодолевать оборону противника. На видео был представлен истребитель МиГ-31, запускающий ракету «Кинжал», которая, по заявлению Минобороны, поразила тренировочную цель на южном полигоне России.

Напомним, на опытно-боевом дежурстве стоят уже 10 самолетов МиГ-31 с новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Первый учебный пуск состоялся в марте 2018 года.

Ранее военный эксперт спрогнозировал сценарий, по которому может развиваться потенциальная война между Россией и США.