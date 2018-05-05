Минобороны РФ: на опытно-боевом дежурстве стоят уже десять самолётов МиГ-31 с ракетами «Кинжал»

Десять самолётов-перехватчиков МиГ-31 с ракетами «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве. Об этом заявил заместитель главы Минобороны РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу «Звезда».



«МиГ-31 — её носитель (ракеты «Кинжал», — прим. ред.), этот самолёт наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолётов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — сообщил он.

В начале марта ВКС России провели первый учебный пуск новой гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Принятие на вооружение этой ракеты анонсировал в своем послании перед Федеральным собранием президент РФ Владимир Путин.