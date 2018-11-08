Военный эксперт спрогнозировал сценарий потенциальной войны между Россией и США

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков спрогнозировал сценарий, по которому может развиваться потенциальная война между Россией и США.

В статье для издания «Военно-промышленный курьер» эксперт отмечает, что первым сигналом станет отзыв посла США и сотрудников дипмиссии. Таким образом Вашингтон продемонстрирует готовность к удару. Кроме того, США смогут развернуть войска у границ России под прикрытием «учений», а также задействовать ударные группировки ВМС.



По словам Сивкова, стороны могут не сразу перейти на использование ядерного оружия — этот процесс может занять от суток до месяца и более.



Эксперт отмечает, что у Москвы будет время на упреждающие меры, в том числе подразумевающие использование неядерного оружия. Для этого Москва может задействовать комплексы «Калибр», Х-101 и «Кинжал».



Сивков считает, что России необходимо разработать ракеты средней дальности в связи с позицией США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это позволит расширить потенциал ядерного сдерживания.



Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал выход страны из ДРСМД на прошлой неделе. В МИД РФ заявили, что Россия намерена защищать свою страны и интересы, в отличие от США, которые готовят войну. В конце октября Трамп поручил подготовить доклад о «нарушении» Россией ДРСМД.