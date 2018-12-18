Жители Уфы пожаловались на химический запах в городе

В Уфе жители пожаловались на неприятный химический запах в Октябрьском районе города.

Всего в Управление гражданской защиты поступило пять звонков с просьбой разобраться в ситуации. По указанным заявителями адресам выехали специалисты, которыми был проведен отбор проб воздуха. Превышения химически опасных веществ не выявлено.

Кроме того, на границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий превышения содержания вредных веществ в атмосферном воздухе также нет, рассказали в пресс-службе ведомства

Напомним, ранее в Сибае после жалоб местных жителей на запах серы и смог был создан межведомственный оперативный штаб, организованный региональным ГУ МЧС России. Позже в ведомстве сообщили, что источником смога в городе является тление руды в закрытом карьере.

Сибайский филиал Учалинского ГОКа планирует минимизировать выделение токсичных веществ в Сибае в течение 10 дней.



