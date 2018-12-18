Автошколы начнут вносить данные о выпускниках в реестр Рособрнадзора

Автошколы с 1 января 2019 года должны будут передавать данные о выпускниках в федеральный реестр Рособрнадзора. В противном случае будет применяться штраф до 5 тыс. рублей.



«С 1 января 2019 года они [автошколы] должны будут передавать свидетельства о профессии водителя в электронном виде (выдаются по окончании автокурсов) в… Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) квалификации, документах об обучении», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Рособрнадзор.

Информацию из реестра сможет получить любой гражданин, знающий фамилию, имя и отчество, а также номер свидетельства водителя. Инспекторы ГИБДД также смогут проверить легитимность свидетельств перед допуском к экзамену.

«Вносить сведения о выдаваемых документах… будут сами автошколы, удостоверяя их своей электронной цифровой подписью», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что автошколы идею поддержали: нововведение позволит исключить выдачу фальшивых документов.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года обучение в автошколах в России подорожает в среднем на 10%. Одной из причин повышения цен станет подорожание бензина летом. Подробнее — в материале «Реального времени».