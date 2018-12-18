В России изменились цены на автомобили 26 компаний

С 16 ноября по 15 декабря 2018 года 26 компаний изменили цены на новые легковые автомобили в России.

Так, Honda повысила цена за кроссовер CR-V пятого поколения на 30 тыс. рублей, Ford повысил стоимость кроссовера Kuga и седана Mondeo на 35 и 75 тыс. рублей соответственно, передает «Автостат» со ссылкой на специалистов сайта «Цена Авто».

У других брендов ценовые изменения затронули сразу несколько моделей. Например, Kia изменила цены на 15—40 тыс. рублей, а Volvo — на 12—326 тыс. рублей. Полностью обновили ценники УАЗ (на 15—18 тыс. рублей) и Skoda (на 9—49 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что россияне потратили почти 2 трлн рублей на покупку автомобилей в 2018 году.