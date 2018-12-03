Россияне потратили почти 2 трлн рублей на покупку автомобилей в 2018 году

Россияне потратили около 1,93 трлн рублей на покупку автомобилей с начала 2018 года. При этом 25% суммы россияне потратили на приобретение машин премиум-класса.



Оставшиеся 75% ушли на массовый сегмент, пишут «Невские новости».

Наибольшей популярностью пользовалась южнокорейская марка KIA — 232,5 млрд рублей за десять месяцев. Второе место занимает японская Toyota (210,3 млрд рублей), третье — российская Lada (171,2 млрд рублей).

Напомним, с 16 ноября 2018 года цена на автомобили изменилась у 12 производителей, официально представленных на российском рынке.