Новой «Мисс Вселенной» стала представительница Филиппин

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Конкурс «Мисс Вселенная» в 2018 году выиграла представительница Филиппин Катриона Грэй. Мероприятие прошло в Бангкоке.

Известно, что она состоит в организации Love Yourself, которая занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом, и работает волонтером в детском центре Young Focus Philippines.

Второе место заняла Стефани Гутьеррес Венесуэлы. Тройку замыкает Тамарин Грин из Южно-Африканской Республики, сообщают «Дни.ру».

Напомним, что Россию на конкурсе представляла Юлия Полячихина из Чувашии, которая ранее получила титул «Мисс Россия-2018».

В прошлом году победу в конкурсе одержала уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

