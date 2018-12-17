Станислав Галиев: «Надо продолжать так же и подходить в топовой форме к плей-офф»

После победного матча между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» корреспондент «Реального времени» пообщался с форвардом казанцев Станиславом Галиевым, и выяснил, за счет чего матч удался.

— За счет чего сегодня полностью съели «Автомобилист» и в обороне и в атаке? Перебегали?

— Мы всю последнюю неделю готовились, знали, что принципиальный соперник, они лидируют в нашей конференции, настраивались на них. И я считаю, что мы выполнили полностью установку тренера и сделали все для победы.

— И у тебя и у твоих партнеров было много моментов, когда в последний момент гости заваливали тебя и нарушали. Чувствовалось, что жестко или грязно играют?

— Да нет, просто где-то они не успевали, приходилось фолить им.

— В команде думают о первом месте на Востоке?

— Нет, мы думаем о том, чтобы наладить свою игру и от игры к игре подходить в топовой форме к плей-офф, — передает слова Галиева корреспонлент РВ