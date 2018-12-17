Сергей Когогин будет курировать в ОНФ дороги, МСП и экспорт
Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин в качестве сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) будет курировать три направления — дороги, предпринимательство и экспорт. Об этом стало известно на заседании центрального штаба ОНФ, на котором распределили руководство 12 тематическими площадками по контролю за «майским указом».
«Сергей Когогин курировать такие площадки, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт». », — говорится в сообщении ОНФ.
Напомним, что СМИ сообщили о назначении Когогина сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в конце ноября.ОбществоВласть Татарстан
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