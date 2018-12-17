Суд взыскал с подрядчика космодрома «Восточный» 63 млн рублей вместо 3,3 млрд

Арбитражный суд Москвы взыскал с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (прежнее название «Спецстройтехнологии») около 63 млн вместо 3,3 млрд, которые требовал истец — космодром «Восточный».

Космодром как заказчик потребовал от ответчика, выполнявшего функции подрядчика, выплатить неустойку за нарушение сроков исполнения госконтракта от 28 декабря 2014 года «Создание системы телекоммуникационого обеспечения и связи». Представитель истца заявил в суде, контракт уже расторгнут, а просрочка выполнения работ составляет в настоящее время 3 года, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что руководство «Роскосмоса» встревожено сложной финансовой ситуацией в производственно-строительном объединении (ПСО) «Казань» и может рассмотреть вопрос об оперативной замене генподрядчика.

В октябре стороны заключили контракт на строительство второго стартового комплекса на космодроме «Восточный» стоимостью 38,7 млрд рублей.