Из бюджета РФ на реконструкцию аэропорта «Бегишево» выделят 661 млн рублей

В ближайшие три года из Фонда развития выделят 661 млн рублей на вторую очередь реконструкции татарстанского аэропорта «Бегишево».

В 2019 году на эти цели планируется направить 15 млн рублей, в 2020 году — 400 млн рублей, в 2021 году — 246,3 млн рублей.

Кроме из бюджета выделят 463,3 и 152 млн рублей на реконструкцию аэропортов в Перми и Кирове соответственно, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».



Ранее сообщалось, что на разработку проекта по реконструкции аэропорта «Бегишево» выделят около 35 млн рублей. В целом стоимость строительства оценивается в 1 млрд рублей.