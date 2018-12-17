Ижевские электросети могут быть проданы «Россетям» до конца года

Сделку по продаже имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» могут заключить до конца этого года. Ожидается, что в ближайшее время такое решение будет принято на заседании совета директоров общества, 100% акций которого принадлежат администрации Ижевска.

Об этом после совещания по данному вопросу с участием депутатов городской думы рассказал представитель «ВЭБ Капитала» Отто Сопроненко.

Как пояснил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин, в настоящее время рассматривается вариант именно с продажей имущественного комплекса, так как его стоимость выше, чем у пакета акций.

«Оценка имущества, которая была представлена на совете директоров, — 2,9 млрд рублей. Продать предполагается именно по этой цене, и мы надеемся что стратегическим инвестором выступит ПАО «Россети«, — сказал Свинин.

Он добавил, что предложения были направлены 18 компаниям, однако именно предварительное предложение «Россетей» из полученных в настоящее время считается «предпочтительным», решение остается за советом директоров «Ижевских электрических сетей».

Напомним, возглавляет совет директоров глава Ижевска Олег Бекмеметьев, в его состав входят замдиректора предприятия, представители администрации города и трое депутатов гордумы. Средства от продажи предприятия (его стоимость оценили в 2,9 млрд рублей) предложили направить на ремонт соцобъектов.