Предполагаемого хозяина ЧВК Вагнера заметили на переговорах Шойгу и маршала Ливии

Пресс-служба Ливийской национальной армии 7 ноября опубликовала видео прибытия своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.



На кадрах: возглавляемая Хафтаром делегация приезжает на переговоры. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Герасимов с делегацией проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина, предполагаемого владельца так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Отмечается, что Пригожин организовывал официальный обед на встрече. Он участвовал в обсуждении культурной программы для делегации Ливии, передает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

