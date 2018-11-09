Предполагаемого хозяина ЧВК Вагнера заметили на переговорах Шойгу и маршала Ливии
Пресс-служба Ливийской национальной армии 7 ноября опубликовала видео прибытия своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.
На кадрах: возглавляемая Хафтаром делегация приезжает на переговоры. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.
Герасимов с делегацией проходят в зал мимо стоящего около дверей ресторатора Евгения Пригожина, предполагаемого владельца так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Отмечается, что Пригожин организовывал официальный обед на встрече. Он участвовал в обсуждении культурной программы для делегации Ливии, передает «Интерфакс» со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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