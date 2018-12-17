Общее число дольщиков в Башкирии превышает 7 тысяч человек

Общее количество дольщиков в Башкирии составляет порядка 7,3 тысячи человек. Об этом сообщил председатель Госстроя республики Григорий Невоструев на оперативном совещании правительства РБ.

По его данным, в реестр пострадавших от недобросовестных застройщиков включено 2,7 тысячи человек. Основную часть проблемных домов планируется достроить и сдать в 2019 году.

В настоящее время в регионе в реестре проблемных объектов находятся 97 домов-долгостроев. Пять из них будут сданы до конца 2018 года, 64 дома — в 2019 году, остальные — в 2020—2021 годы.

Кроме того, за 2018 год из перечня проблемных домов было исключено 11 объектов.

Напомним, ранее прокуратура Казани начала проверку расходования средств дольщиков ЖК «Мелодия».