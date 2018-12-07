Прокуратура Казани начала проверку расходования средств дольщиков ЖК «Мелодия»

Дольщики ЖК «Мелодия», которые не смогли заехать в свои квартиры в обещанный срок, трижды обращались в прокуратуру Казани. В ведомстве установили, что застройщик принял от дольщиков 282 млн рублей.



В настоящее время органы прокуратуры проверяют, законно ли расходовались эти денежные средства.

«По результатам проведенных мероприятий, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Прокуратуры РТ.

Отмечается, что в отношении директора ООО «Пик+» Марата Саттарова возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.28 КоАП РФ. По его результатам Саттарова привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Дольщики ЖК «Мелодия» рассказали, что строительство дома на Габишева в марте этого года фактически остановилось. Застройщик, ГК «Стандартстрой», объясняет переносы сроков срок сдачи объекта «кидаловом» от подрядчика. Подробно — в материале «Реального времени».

