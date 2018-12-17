Центробанк продаст «Азиатско-Тихоокеанский банк» за 9,9 млрд рублей

Банк России объявил о проведении 14 марта открытого аукциона по продаже акций санируемого «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ).



Стартовая цена составит 9,86 млрд рублей, минимальная — 6 млрд рублей.

«По результатам осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению и введения новой бизнес-модели банка, его финансовое состояние стабилизировано, сформирован новый капитал, прекращен отток средств его клиентов, восстановлена платежеспособность, обеспечена стабильная доходность», — отмечается в сообщении ЦБ.

Речь идет о продаже 99,9% акций банка на открытом аукционе в электронной форме с понижением стартовой цены продажи (голландский аукцион), говорится в извещении регулятора.

Ранее АКРА присвоило банку кредитный рейтинг ВВ+(RU), прогноз «Развивающийся».

Ранее сообщалось, что АТБ не войдет ни в одну из крупных санированных групп, а будет продан после проведения конкурса до конца 2018 года.