Центробанк выставит на продажу Азиатско-Тихоокеанский банк
Банк России в сентябре выставит на продажу санированный Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.
АТБ не войдет ни в одну из крупных санированных групп, а будет продан после проведения конкурса, передают «Ведомости». АТБ планируется продать до конца 2018 года. К покупке предложат все 100 процентов акций АТБ.
Отмечается, что регулятор при возможности будет продавать банки после финансового оздоровления, а не держать их на балансе.
Ранее сообщалось, что ЦБ предоставит санируемому «ФК Открытие» финансирование на 42,7 млрд рублей путем приобретения дополнительного выпуска акций кредитной организации.ЭкономикаБанки
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