Уфимский «Толпар» обыграл оренбургских «Сарматов» в первом очном поединке

Уфимская команда «Толпар» игрой против оренбургских «Сарматов» начала очередную выездную серию нынешнего сезона МХЛ.

«Толпаровцы» не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу заиграли активно. Уже на третьей минуте Михаил Козлов расторопно сыграл на добивании и открыл счет. Удвоил преимущество нашей команды Павел Синявский, забросивший в численном большинстве», — сообщает пресс-служба уфимской команды.

Андрей Кузнецов и Булан Миннеханов к 39-й минуте сделали счет 4:0 в пользу уфимской команды. Гол престижа в третьем периоде забил Яков Колосов, реализовавший большинство оренбургской команды.



