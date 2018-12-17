Уфимский «Толпар» обыграл оренбургских «Сарматов» в первом очном поединке
Уфимская команда «Толпар» игрой против оренбургских «Сарматов» начала очередную выездную серию нынешнего сезона МХЛ.
«Толпаровцы» не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу заиграли активно. Уже на третьей минуте Михаил Козлов расторопно сыграл на добивании и открыл счет. Удвоил преимущество нашей команды Павел Синявский, забросивший в численном большинстве», — сообщает пресс-служба уфимской команды.
Андрей Кузнецов и Булан Миннеханов к 39-й минуте сделали счет 4:0 в пользу уфимской команды. Гол престижа в третьем периоде забил Яков Колосов, реализовавший большинство оренбургской команды.
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