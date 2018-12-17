В Кумертау открылась новая ледовая «Сапсан Арена»

В южном башкирском городе Кумертау врио главы Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия нового ледового дворца «Сапсан Арена», построенного к 100-летию республики, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики и спорта РБ.

Спортивный комплекс возведен на благотворительные средства ПАО АНК «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и «Роснефтью». Стоимость объекта составила 334 млн рублей. Строительство «Сапсан Арены» началось в 2015 году.

В ледовом дворце предусмотрены трибуны на 600 посадочных мест, тренажерный зал, шесть раздевалок, медицинский пункт, созданы все необходимые условия для занятий хоккеем и фигурным катанием.

Радий Хабиров поздравил жителей города с этим событием, сообщив, что принял решение о реконструкции старейшего стадиона «Шахтер», который сейчас находится в аварийном состоянии. Кроме того, он сообщил, что местная хоккейная команда получит новый автобус.