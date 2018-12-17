Россия сохранила 59-е место в рейтинге благополучия в 2018 году

Россия сохранила 59-ю позицию в индексе благополучия и устойчивого экономического развития (Sustainable Economic Development Assessment). Россия сохраняет место в рейтинге с 2014 года.



«За последние десять лет Россия продвинулась вперед по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат»,— передает «РИА Новости» со ссылкой на председателя BCG Россия Владислава Бутенко.

На первом месте из 152 стран разместилась Норвегия, на втором — Швейцария, на третьем — Исландия. В десятку вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

Отмечается, что страны, лидирующие по уровню благополучия населения, продемонстрировали более высокие темпы экономического роста и быстрее восстановились после рецессии, вызванной финансовым кризисом 2008 года.



Ранее сообщалось, что более 20% россиян живут в бедности. Другое исследование показало, что каждый десятый житель России может позволить себе только пропитание. При этом 43% жителей страны хватает денег только на самое необходимое — еду и одежду.