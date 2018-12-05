Исследование: каждому десятому жителю России хватает денег только на еду

Всероссийские опросы, проведенные в октябре исследовательским холдингом «Ромир», показали, что 43% жителей страны хватает денег только на самое необходимое — еду и одежду. Каждый десятый россиянин может позволить себе лишь пропитание, тогда как покупка одежды представляет для него серьезную проблему.

Треть респондентов ответили, что в прошлом году (как и 5 лет назад) их доходы позволяли им покупать еду, одежду и основную бытовую технику, однако не позволяли приобрести автомобиль. Лишь 2% россиян, согласно опросу, не имеют никаких финансовых затруднений и при необходимости могут купить квартиру или дом.