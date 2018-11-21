Более 20% граждан России живут в бедности — РАНХиГС

Более 20% россиян могут позволить себе лишь минимальный набор продуктов, а большинству граждан страны приходится экономить, говорится в исследовании РАНХиГС.

Эксперты провели в октябре опрос и разделили жителей России на четыре группы по уровню «потребительского благополучия». В зону бедности вошли 22% респондентов.

«Значительная часть людей в зоне бедности вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (например, картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства», — рассказал РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Еще 35,6% участников исследования эксперты поместили в зону «потребительского риска». Это означает, что они могут позволить себе покупать нормальные продукты питания и одежду, но приобретение мебели и техники вызывает «крайние сложности».

К группе «возможных изменений» отнесли участников опроса, которые затруднились с ответом на вопрос о своих потребительских возможностях.

В категории «потребительского комфорта» оказались 28,3% россиян. Это участники опроса, которые не опасаются падения уровня своего благосостояния и могут позволить себе покупать товары длительного пользования.

Отметим, что согласно исследованию портала Rabota.ru, около 30% россиян тратят более половины своего заработка на продукты.