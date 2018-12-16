Россия разгромила Финляндию в матче Еврохоккейтура
Сборная России обыграла национальную сборную Финляндии, одержав третью победу в рамках второго этапа Еврохоккейтура в сезоне 2018/2019 — Кубка Первого канала.
Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Удачными бросками отметились Кирилл Капризов (19-я минута), Василий Токранов (26-я), Никита Нестеров (30-я), Владислав Гавриков (31-я) и Михаил Григоренко (55-я).
Ранее сообщалось, что россияне обыграли сборную Чехии со счетом 7:2.СпортХоккей
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