Рогозин пообещал доставлять туристов к МКС быстрее, чем от Москвы до Брюсселя

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя. Продолжительность полета составит 3 часа.



«Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя», — написал Рогозин в своем Twitter.

Отмечается, что в «Роскосмосе» собираются повторить опыт запуска космического «грузовика» к МКС по сверхкороткой схеме весной 2019 года.

Ранее в июле космический «грузовик» «Прогресс МС-09» впервые в истории добрался до МКС всего за 3 часа 40 минут.

Ранее сообщалось, что Россия приступила к созданию отеля для туристов на МКС.