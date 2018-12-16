В Москве прошла акция в поддержку фигурантов дела «Нового величия»

В Москве у здания ФСБ на Лубянке состоялась акция против произвола сотрудников силовых структур. Сотрудники полиции задержали 12 человек.



В мероприятии приняли участие около 50 активистов, пишет «Новая газета». Отмечается, что акция позиционировалась не как митинг, а как «собрание граждан, возмущенных действиями власти».

У некоторых из собравшихся были протестные плакаты.

Ранее сообщалось, что власти начали проверку данных о пытках участия «Нового величия» после поручения президента РФ Владимира Путина.

Напомним, президент пообещал поручить генпрокурору РФ Юрию Чайке проверить обстоятельства дела правозащитника Льва Пономарева, которого суд арестовал за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».