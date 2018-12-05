Новости происшествий

23:27 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Правозащитника Пономарева арестовали за призыв выйти на акцию в поддержку «Нового величия»

21:42, 05.12.2018
Правозащитника Пономарева арестовали за призыв выйти на акцию в поддержку «Нового величия»
Фото: скриншот видео youtube.com

Тверской районный суд Москвы назначил 25 суток ареста главе движения «За права человека» Льву Пономареву за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сеть» и «Новое величие».

Правозащитника признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

Теперь правозащитник отправится в спецприемник №1 на Симферопольском бульваре, где проведет почти месяц, сообщает News.ru.

Движение «За права человека» занимается помощью фигурантам дел «Сеть» и «Новое величие».

Несогласованные акции в поддержку фигурантов дел «Сеть» и «Новое величие» прошла в Москве и Петербурге 28 октября. В Петербурге были задержаны около 40 человек, в Москве — более десяти.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты