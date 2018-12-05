Правозащитника Пономарева арестовали за призыв выйти на акцию в поддержку «Нового величия»

Тверской районный суд Москвы назначил 25 суток ареста главе движения «За права человека» Льву Пономареву за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сеть» и «Новое величие».

Правозащитника признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).



Теперь правозащитник отправится в спецприемник №1 на Симферопольском бульваре, где проведет почти месяц, сообщает News.ru.

Движение «За права человека» занимается помощью фигурантам дел «Сеть» и «Новое величие».



Несогласованные акции в поддержку фигурантов дел «Сеть» и «Новое величие» прошла в Москве и Петербурге 28 октября. В Петербурге были задержаны около 40 человек, в Москве — более десяти.

