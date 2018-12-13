Власти после поручения Путина начали проверку данных о пытках участников «Нового величия»

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что проверка информации о применении пыток в отношении несовершеннолетних фигурантов уголовного дела организации «Новое величие» уже началась.



«Поручение президент дал. Все поручения президента исполняются немедленно, поэтому, как только дано поручение, запрос документов по всем поручениям проводился прямо во вторник», — цитирует «Интерфакс» Кириенко.

Отмечается, что на заседании Совета по правам человека с участием президента РФ Владимира Путина член совета Николай Сванидзе рассказал о пытках и провокациях в рамках дел «Новое величие» и «Сеть».

«Меня, честно говоря, забеспокоило, что вы сказали по поводу того, что совершаются правонарушения против несовершеннолетних. С этим, безусловно, надо поразбираться», — отреагировал Путин.

Ранее Путин пообещал поручить генпрокурору РФ Юрию Чайке проверить обстоятельства дела правозащитника Льва Пономарева, которого суд арестовал за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия».