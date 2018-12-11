Путин поручил генпрокурору проверить дело правозащитника Пономарева

Президент России Владимир Путин пообещал поручить генпрокурору РФ Юрию Чайке «посмотреть повнимательней» на обстоятельства дела правозащитника Льва Пономарева, содержащегося под стражей.



При этом Путин сравнил арест 77-летнего Пономарева на 16 суток за призывы к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей» с беспорядками в Париже.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж?» — спросил президент РФ на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он также отметил, что суды двух инстанций признали правозащитника виновным в «призывах к несанкционированным митингам и шествиям».

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал Пономарева за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сеть» и «Новое величие».