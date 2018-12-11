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Путин поручил генпрокурору проверить дело правозащитника Пономарева

18:30, 11.12.2018
Путин поручил генпрокурору проверить дело правозащитника Пономарева
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал поручить генпрокурору РФ Юрию Чайке «посмотреть повнимательней» на обстоятельства дела правозащитника Льва Пономарева, содержащегося под стражей.

При этом Путин сравнил арест 77-летнего Пономарева на 16 суток за призывы к участию в несогласованной акции «За наших и ваших детей» с беспорядками в Париже.

«Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж?» — спросил президент РФ на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он также отметил, что суды двух инстанций признали правозащитника виновным в «призывах к несанкционированным митингам и шествиям».

Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал Пономарева за пост с призывом участвовать в акции в поддержку фигурантов дел «Сеть» и «Новое величие».

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