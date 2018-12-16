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На выборах в Приморье пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР

16:38, 16.12.2018
На выборах в Приморье пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

На повторных выборах губернатора Приморья несколько человек написали жалобы, что им не разрешили проголосовать по паспорту гражданина СССР.

«Когда мы выяснили, что несколько человек предъявляют, мы удивились — новый паспорт (СССР). Дата выдачи у всех — 24 января 2018 года», — передает «РИА Новости» со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгения Шевченко.

Отмечается, что у граждан есть российские паспорта, но они отказались их предъявить.

Напомним, сегодня в Приморском крае завершились повторные выборы губернатора. В ЦИК отметили, что выборы прошли без нарушений.

Напомним, избирательная комиссия региона отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».

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