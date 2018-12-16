На выборах в Приморье пытались проголосовать по поддельным паспортам СССР

На повторных выборах губернатора Приморья несколько человек написали жалобы, что им не разрешили проголосовать по паспорту гражданина СССР.

«Когда мы выяснили, что несколько человек предъявляют, мы удивились — новый паспорт (СССР). Дата выдачи у всех — 24 января 2018 года», — передает «РИА Новости» со ссылкой на члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгения Шевченко.

Отмечается, что у граждан есть российские паспорта, но они отказались их предъявить.

Напомним, сегодня в Приморском крае завершились повторные выборы губернатора. В ЦИК отметили, что выборы прошли без нарушений.

Напомним, избирательная комиссия региона отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».