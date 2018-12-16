В Приморье завершились выборы губернатора
В Приморском крае состоялись и завершены повторные выборы губернатора.
В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).
Явка избирателей на 18:00 (11:00 мск) составила 39,57%, или более 580 тыс. человек. В регионе начинается подсчет голосов.
В ЦИК отметили, что выборы прошли без нарушений. Ранее сообщалось, что Центризбирком зафиксировал вбросы фейковой информации о нарушениях.
Напомним, избирательная комиссия региона отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».
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