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В Приморье завершились выборы губернатора

13:01, 16.12.2018
В Приморье завершились выборы губернатора
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Приморском крае состоялись и завершены повторные выборы губернатора.

В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

Явка избирателей на 18:00 (11:00 мск) составила 39,57%, или более 580 тыс. человек. В регионе начинается подсчет голосов.

В ЦИК отметили, что выборы прошли без нарушений. Ранее сообщалось, что Центризбирком зафиксировал вбросы фейковой информации о нарушениях.

Напомним, избирательная комиссия региона отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».

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