В Приморье завершились выборы губернатора

В Приморском крае состоялись и завершены повторные выборы губернатора.

В списке кандидатов на пост главы края четыре претендента: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко (Партия роста) и Роза Чемерис («За женщин России»).

Явка избирателей на 18:00 (11:00 мск) составила 39,57%, или более 580 тыс. человек. В регионе начинается подсчет голосов.



В ЦИК отметили, что выборы прошли без нарушений. Ранее сообщалось, что Центризбирком зафиксировал вбросы фейковой информации о нарушениях.

Напомним, избирательная комиссия региона отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».

