Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии
Избранная президентом Грузии Саломе Зурабишвили вступила в должность главы государства.
На церемонии присутствовали 1,8 тыс. местных и иностранных гостей, в их числе делегации из 55 стран. Францию представил экс-президент Николя Саркози, сообщает ТАСС.
Церемония инаугурации прошла в царском комплексе «Батонис цихе» («Крепость господина») — резиденции царя Ираклия Второго (1720—1798).
Напомним, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%. Инаугурация состоится 16 декабря. Позже Зурабишвили заявила о неготовности к сотрудничеству с Москвой.ОбществоВласть
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