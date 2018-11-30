Избранный президент Грузии заявила о неготовности к сотрудничеству с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о неготовности к сотрудничеству с Москвой в настоящее время.



«Не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству <...> Мы Запад, мы Европа, мы проевропейские. Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались», — приводит слова Зурабишвили Русская служба Би-би-си.

По словам Зурабишвили, диалог Тбилиси с Москвой должен проходить «под предводительством и при поддержке партнеров» Грузии. Она также подчеркнула, что станет «самым активным президентом» в вопросах интеграции в ЕС и НАТО.

Накануне стало известно, что Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%. Инаугурация состоится 16 декабря.