Новости общества

11:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Избранный президент Грузии заявила о неготовности к сотрудничеству с Россией

10:23, 30.11.2018 1
Избранный президент Грузии заявила о неготовности к сотрудничеству с Россией
Фото: torange.biz

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о неготовности к сотрудничеству с Москвой в настоящее время.

«Не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству <...> Мы Запад, мы Европа, мы проевропейские. Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались», — приводит слова Зурабишвили Русская служба Би-би-си.

По словам Зурабишвили, диалог Тбилиси с Москвой должен проходить «под предводительством и при поддержке партнеров» Грузии. Она также подчеркнула, что станет «самым активным президентом» в вопросах интеграции в ЕС и НАТО.

Накануне стало известно, что Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов президента Грузии, набрав 59,52% голосов, у Григола Вашадзе — 40,48%. Инаугурация состоится 16 декабря.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:00
    а почему у нас на полках магазинов полно вина из Грузии?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты