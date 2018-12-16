ЦИК зафиксировал вбросы фейковой информации о нарушениях на выборах в Приморье

ЦИК РФ отмечает вбросы фейковой информации о нарушениях на выборах губернатора Приморья.



«Мы наблюдаем вбросы фейковой информации о якобы нарушениях на выборах. Например, на карте нарушений „Голоса“ была информация, что билборд за кандидата Олега Кожемяко висел в день тишины в 30 метрах от избирательного участка. Выехали на место, там никакого билборда нет — все снято, как и положено по закону», — передает «РИА Новости» со ссылкой на члена ЦИКа Евгения Шевченко.

По его словам, пока в избирательную комиссию Приморского края пока не поступило ни одной официальной жалобы.

Напомним, в Приморье 16 декабря проходят повторные выборы главы региона. Ранее избирательная комиссия региона отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами».