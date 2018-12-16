МОК потребовал от лыжницы из Татарстана и еще 10 россиян вернуть медали

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от 11 российских спортсменов и их партнеров в командных видах спорта вернуть медали Игр в Сочи. Среди них – лыжница из Татарстана Анастасия Доценко.



«МОК потребовал вернуть медали у всех 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и у партнеров по команде в их командных соревнованиях», — передает «РИА Новости».

В список также попали: бобслеисты — Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы — Юлия Иванова, Юлия Чекалева, хоккеистки — Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Напомним, МОК пожизненно дисквалифицировал лыжницу Анастасию Доценко родом из Зеленодольска. Позже CAS это решение отменил, но признал Доценко виновной.