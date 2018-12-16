Избирком: явка на выборах главы Приморья составила 13,97%

Явка на повторные выборы главы Приморья на 12:00 местного времени (05:00 мск) составила 13,97%.

Как отметила секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева, подобный результат больше явки к этому часу в первом туре сентябрьских выборов главы региона. Тогда она составила 12,62%.

«На 12:00 явка составила 13,97% — 204 тысячи 614 избирателей», — приводит «РИА Новости» слова Камаевой.

В Приморье 16 декабря проходят повторные выборы главы региона. Местные жители смогут проголосовать с 08:00 до 20:00 местного времени (с 01:00 до 13:00 мск). Всего в Приморском крае было зарегистрировано более 1,4 миллиона избирателей.

Напомним, избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Решение было принято после скандала с «вбросами». Кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Ищенко и Андрей Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре.

