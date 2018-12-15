Импортеры предупредили о возможном дефиците алкоголя перед Новым годом

Импортеры сообщают о возможном дефиците на российском алкогольном рынке в связи с недостатком акцизных марок нового образца.



К этому может привести недостаток акцизных марок нового образца, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя Союза импортеров алкогольной продукции (СИАП) Валерия Филатова.

Ранее правительство поручило Федеральной таможенной службе (ФТС) до 1 января 2019 года провести инвентаризацию акцизных марок образца 2012 года и уничтожить их.

По словам Филатова, сроки ввода новых марок несколько раз переносились и Центральная акцизная таможня пока не начала принимать заявления от импортеров на новые марки. По его мнению, импортеры смогут получить новые марки не раньше марта 2019 года, так как с момента подачи заявки до получения марок проходит не менее 90 дней.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли. На данный момент ставка акциза на алкоголь крепче 9% составляет 523 рубля за литр.