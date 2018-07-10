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Минздрав РФ предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

15:40, 10.07.2018 1
Минздрав РФ предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%
Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения России предложило повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли.

«При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

На данный момент акцизы на алкоголь крепче 9% составляет 523 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательную маркировку пива.

БизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:55
    Причём здесь Минздрав? Пусть занимаются своими обязанностями. Акцизы это к Минфину
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