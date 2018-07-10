Минздрав РФ предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

Министерство здравоохранения России предложило повысить акцизы на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% объемной доли.

«При внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации целесообразно учесть и другие предложения Минздрава России — например, о повышении ставок акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9 процентов объемной доли», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

На данный момент акцизы на алкоголь крепче 9% составляет 523 рубля за литр.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательную маркировку пива.