«Звезда» опубликовала видео возвращения из Венесуэлы ракетоносцев Ту-160
Телеканал «Звезда» опубликовал видео возвращения ракетоносцев Ту-160 в Россию после визита в Венесуэлу.
На записи видно, что посадка ракетоносцев проходила ночью, экипажи самолетов торжественно встретило командование, их также угостили хлебом с солью.
По данным департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, самолеты преодолели более 12 тысяч километров с дозаправкой в воздухе.
Напомним, что Россия отправила в Венесуэлу два Ту-160 10 декабря для участия в совместных маневрах. Посол США назвал эти самолеты музейными экспонатами.
Справка
Стратегические бомбардировщики Ту-160 собираются на Казанском авиазаводе. В начале 2018 года КАЗ подписал контракт на поставку 10 обновленных самолетов с Минобороны РФ. На демонстрацию приезжали президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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