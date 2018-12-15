«Звезда» опубликовала видео возвращения из Венесуэлы ракетоносцев Ту-160

Телеканал «Звезда» опубликовал видео возвращения ракетоносцев Ту-160 в Россию после визита в Венесуэлу.

На записи видно, что посадка ракетоносцев проходила ночью, экипажи самолетов торжественно встретило командование, их также угостили хлебом с солью.

По данным департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, самолеты преодолели более 12 тысяч километров с дозаправкой в воздухе.

Напомним, что Россия отправила в Венесуэлу два Ту-160 10 декабря для участия в совместных маневрах. Посол США назвал эти самолеты музейными экспонатами.