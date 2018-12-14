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Посол США назвал российские Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами

12:33, 14.12.2018 1
Посол США назвал российские Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
Фото: скриншот видео youtube.com

Посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, прилетевшие в Венесуэлу, музейными экспонатами.

Дипломат отметил, что не знает цели визита российских бомбардировщиков, но добавил, что они прибыли в Венесуэлу после появления у ее берегов госпитального судна США.

«Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они действительно музейные [экспонаты]», — заявил он колумбийскому радио RCN.

Уитакер также сказал, что власти Венесуэлы «коррумпированные и неэффективные», а страна нуждается в возвращении демократии.

Россия отправила в Венесуэлу два Ту-160 10 декабря для участия в совместных маневрах. Сегодня главнокомандующий российских ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин отдал приказ экипажам самолетов вернуться к местам постоянного базирования.

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