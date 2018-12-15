ЦБ: отток капитала из России в 2018-м составит $54 млрд

Банк России ожидает, что отток капитала из России в 2018 году составит $54 млрд.

При этом в первом полугодии этого года текущий счет составлял $49 млрд, накопление валютных резервов — $31 млрд, а чистый вывоз капитала частным сектором — $13 млрд.

«По итогам второго полугодия, когда мы приостановили покупки валюты в рамках бюджетного правила, это соотношение перевернулось. При текущем счете $63 млрд мы ожидаем вывоза капитала в $54 млрд и накопление валютных резервов лишь в $8 млрд», — цитирует ТАСС главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

В 2019 году регулятор прогнозирует отток в размере $20 млрд.

Ранее Банк России отчитался о многократном росте оттока капитала из России в lll квартале 2018 года. За 3 месяца частный сектор вывел из России $19,2 млрд, что в 48 раз больше, чем годом ранее.

