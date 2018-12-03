Каждый пятый работающий россиянин получает меньше 15 тысяч рублей

Около 20% жителей России зарабатывают менее 15 тыс. рублей в месяц. В 22 регионах страны этот показатель составляет более 33%.



Самые высокие зарплаты по стране — у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (АО), Чукотки и Ненецкого АО.

Татарстан по уровню зарплат находится на 40-й строчке рейтинга. По данным составителей рейтинга, в республике доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в месяц составляет 21,8%, в Башкирии — 26,8%, в Пермском крае — 21%, в Самарской области — 24,2%, следует из данных «РИА Рейтинга».

Самые низкие показатели среди регионов ПФО у Кировской области и Мордовии — 33,1% и 32,5% соответственно.

Ранее сообщалось, что среднемесячная заработная плата в Казани увеличилась по итогам девяти месяцев 2018 года на 10,1% и составила 43,2 тыс. рублей.