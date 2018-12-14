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Москва и Лондон начали переговоры по частичному восстановлению состава дипмиссий

19:20, 14.12.2018
Москва и Лондон начали переговоры по частичному восстановлению состава дипмиссий
Фото: pxhere.com

Москва и Лондон ведут переговоры о частичном восстановлении дипломатического состава миссий в двух столицах.

«Однако британская сторона по-прежнему тормозит в ущерб собственным интересам восстановление полноценного функционирования загранучреждений», — передает «Интерфакс» со ссылкой на посольство России в Великобритании.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко уже заявлял, что британские власти препятствуют восстановлению состава российской дипмиссии в Лондоне, затягивая выдачу виз.

Напомним, что 26 марта США, Канада и ряд стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». На это МИД России ответил зеркальными мерами и выслал дипломатов 23 стран, в том числе и Канады.

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