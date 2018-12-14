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Пловец казанского СКК «Синтез» взял «серебро» на чемпионате мира

16:38, 14.12.2018
Пловец казанского СКК «Синтез» взял «серебро» на чемпионате мира
Фото: rsport.ru

Пловец клуба водных видов спорта «Синтез» Александр Красных стал обладателем серебряной медали чемпионата мира в эстафете 4х200м вольным стилем.

Вместе с Мартином Малютиным, Михаилом Вековищевым и Иваном Гиревым татарстанец финишировал вторым в финальном заплыве с результатом 06.46.84.

Всего 0.03 секунд россияне проиграли бразильцам, которые в свою очередь сенсационно выиграли золото с новым рекордом мира, 06.46.81. Стоит отметить, что Красных плыл заключительный этап эстафеты и во многом обеспечил нашей сборной 2 ступень пьедестала. Эстафетная четверка из Китая финишировала лишь третьей, с интервалом без малого в секунду, 06.47.53, — сообщает пресс-служба СКК «Синтез».

СпортВодные виды спорта Татарстан
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