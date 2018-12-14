Набиуллина: «Мы будем прикладывать усилия, чтобы как можно быстрее продать санируемые банки»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет прикладывать усилия к тому, чтобы как можно скорее продать санируемые банки. По ее словам, после того, как ЦБ принял решение о санации ряда крупных кредитных организаций, доля государства в банковском секторе увеличилась, «хотя она изначально у нас достаточно высокая».

«Я только могу повторить наше стремление, нашу политику: мы, как только будем готовы, как можно быстрее будем выводить эти банки санированные на рынок. Мы заинтересованы в том, чтобы активно развивались наши частные банки. Частные, государственные, крупные, малые — главное, чтобы они были финансово устойчивые, это наша единственная забота», — сказала Набиуллина на пресс-конференции 14 декабря.

Напомним, сегодня ЦБ во второй раз с конца 2014 года повысил ключевую ставку — с 7,50 до 7,75% годовых.