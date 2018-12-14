ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%

Банк России принял решение с 14 декабря повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75%. Это второе повышение ставки с декабря 2014 года, предыдущее произошло 14 сентября 2018-го.

Свое нынешнее решение ЦБ объяснил растущими инфляционными рисками, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. В ноябре официальная годовая инфляция выросла до 3,8%, оказавшись максимальной с августа 2017 года. Инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев также увеличились до 9,8% после заметного спада в октябре.

Сентябрьские прогнозы ЦБ по инфляции незначительно изменились в сторону повышения: регулятор ждет, что к концу 2018-го годовые темпы роста потребительских цен могут превысить цель в 4% (прогнозируется интервал в 3,9—4,2%). Уровень инфляции достигнет максимума в первой половине 2019 года и вернется к 4% в 2020 году.

Ожидания рынка относительно решения ЦБ были противоположными. Тем не менее консенсус-прогноз Bloomberg предполагал сохранение ключевой ставки — этого ждали 26 из 42 опрошенных экспертов.